Uus hinnarekord: kolme kuuga on gaas kallinenud juba üle kolme korra

Euroopa ja Aasia gaasihinnad on tõusnud rekordkõrgustele, kuna aastakümnete rängim energiakriis suurendab konkurentsi tarnete üle. Kauplejad on nõus gaasi eest üha rohkem raha loovutama, sest energiafirmad püüavad meeleheitlikult talve eel oma varusid suurendada.

Euroopa gaasihinnad on tänaseks rohkem kui 10 korda kõrgemad varasemate aastate suvistest keskmistest. See suurendab nii ettevõtete kui inimeste majanduslikku ebakindlust, õõnestab eurot ja survestab poliitikuid otsima võimalusi aastakümnete kiireima inflatsiooni mõjude leevendamiseks, kirjutas Bloomberg.

Kõrged energiahinnad ja inflatsioon piirab Euroopa tööstustoodangut ja suurendab majanduslanguse ohtu. Kannatanud ettevõtete nimekiri järjest pikeneb, kuna mitmeid suurettevõtteid alumiiniumitehastest kuni väetisetootjateni said energia kallinemises tõttu tugevalt pihta. Viimasena teatas suur väetisetootja CF Industries Holdings kolmapäeval, et nende Ühendkuningriigi üksus kavatseb ajutiselt peatada ammoniaagi tootmise, kuna see on praeguste gaasi- ja süsinikuhindade juures «ebaökonoomne».