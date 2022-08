Kaheksa aasta pärast peab kogu Eestis tarbitav elekter tulema taastuvallikatest

«Praegused kõrged elektrihinnad on selgelt piisavate tootmisvõimsuste puuduse tulemus. Kõrged fossiilkütuste hinnad ning tootmisvõimsuste nappus on pannud kõik tarbijad keerulisse olukorda ning selle probleemiga tuleb jõuliselt tegeleda,» rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Sikkuti sõnul on need turusignaalid pannud ka ettevõtjaid taastuvelektri tootmisvõimsuste kasvatamiseks investeerimisotsuseid tegema ning riik proovib siin igati abiks olla, et need protsessid võimalikult kiiresti ja lihtsasti edeneda saaksid. «Siin on ka oluline, et riik annaks investeeringute julgustamiseks ühemõttelise signaali – aastaks 2030 peab kogu meie poolt tarbitav elekter olema roheelekter,» rääkis Sikkut.