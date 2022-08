Privaatne ruum ja palju ruumi: lennufirmad püüavad luksusreisijaid meelitada

Dubai lennufirma Emirates on investeerinud rohkem kui kaks miljardit eurot selleks, et parandada reisijate lennukogemust: uuendatakse salongi sisustust ja menüüd. Menüüd täiendatakse veganvalikute ja suupistetega.

Emirates ei ole siiski ainus lennufirma, kes muudatusi ellu viib. Aasta alguses tuli Finnair turule uute äriklassi istmetega, kus istudes on 50 protsenti rohkem ruumi kui tavatoolidel. Ka Air France tuli välja uute äriklassi istmetega, mis on varustatud libisevate vaheseintega, et reisijad saaksid säilitada oma privaatset ruumi.

On siiski ka teisiti arvajaid. Reisiuudiste saidi Skift toimetaja Edward Russell ütles CNBC-le, et pole selge, kui suurt mõju seesugused tootemuudatused müügile avaldavad. «Enamik reisijaid lendab lennufirmaga, millega nad juba varem on lennanud ja pigem siiski otsitakse kõige odavamaid pakkumisi. Neid, kes valivad lendamiseks luksusklassi või tellivad kalleid suupisteid, on pigem vähe.»