ELEKTRIARVE KASVAB VEEL ⟩ Elektrilevi tõstab talve hakul juba teist korda võrgutasu

«Elektrivõrk vajab igapäevaseks toimimiseks elektrit ja see kulu on Elektrilevi jaoks sel aastal kasvanud ligi 2,5 korda. 2022. aastal on Elektrilevi jaoks järskude elektri hinnatõusude tõttu elektrikulu kasvanud tänaseks juba enam kui 14 miljoni euro võrra. Võrgutasu tõus on hädavajalik, et tagada kaoelektri ostukuludeks vajalikud vahendid ning samal ajal tagada järjepidevalt võrgu hooldamine ja arendamine,» põhjendas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.