Omavalitsuste kaudu maksti peredele energiahüvitist kokku ligi 15 miljonit eurot

Solman rõhutas, et energiakulude piiramisega tegeleb ka uus valitsus viies ellu energiaturu reformi ja kavandades ka toetusmeetmeid. Minister lisas, et omavalitsustel on ka sel talvel oluline roll inimeste aitamisel, kuna uued riiklikud meetmed ei kata kõiki olukordi. Omavalitsused saavad aidata inimesi toimetulekutoetuse ja erakorralise abi kaudu ning enamikel on olemas ka näiteks meetmed puudega kütvate koduomanike jaoks. «Olukord ei lähe paraku inimestele kergemaks ja panen omavalitsustele südamele, et abivajajaid unarusse ei jäetaks,» ütles Solman.