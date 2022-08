Baltikum läheb talvele vastu Euroopa kõige tühjema gaasisalvega

Kui Ida-Virumaal maapõues peituva põlevkiviga on kõik hästi ja Eesti Energia saab vajadusel oma Narva elektrijaamu varustada veel pikki aastaid, siis Läti ja Leedu talvise elektritootmise alustala maagaasiga on olukord tänavu kriitiline. Kogu Baltikumi ja Soomet teenindavas Inčukalnsi maagaasihoidlas Lätis oli esmaspäeval tallel vaid 12,06 teravatt-tunni jagu gaasi, mis moodustab 55 protsenti hoidla mahust. Võrdlusena: mullu samal ajal olid varud täitunud 75 protsendi ulatuses ehk kõrvale oli pandud 4,5 teravatt-tundi rohkem. Ja siiski jäi veebruari lõpuks alles 5,5 teravatt-tundi gaasi. Ei näi ka, et gaasivarud Inčukalnsis enam suure kiirusega kasvama hakkaks. «Praegu paistab, et meie regioonis katab jooksev gaasivoog jooksva tarbimise ära ning sügisperioodil ei ole enam tõenäoline, et hoidla maht oluliselt suureneks,» tutvustas Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Elo Ellermaa riigifirma hinnangut.