Energiakriis sunnib Euroopa väetisetootjaid oma tootmise peatama

Üks Euroopa suurimaid väetisetootjaid, Varssavi börsil noteeritud Poola kemikaalikontsern Azoty ja selle börsil noteeritud üksus Pulawy on gaasihinna tõusu tõttu peatanud või vähendanud mitmete toodete, sealhulgas lämmastikväetiste ja ammoniaagi tootmist, teatasid ettevõtted teisipäeval.

«Grupa Azoty poolt kasutatava põhilise tootmismaterjali, maagaasi, rekordhinna tõttu otsustas ettevõte, et alates 23. augustist suletakse ajutiselt lämmastikväetiste, kaprolaktaami ja polüamiid 6 tootmisüksused,» teatas ettevõte börsiteates.

Samuti teatas 23. augustil teine Poola väetisetootja Anwil, mis kuulub energiahiiglasele PKN Orlenile, et ka nemad peatavad lämmastikväetiste tootmise kõrgete gaasihindade tõttu.

Kolmapäeval teatas Leedu suurim väetisetootja Achema, et nad peatavad tegevuse oma tehase alates 1. septembrist, kuna maagaas, mis on üks peamisi koostisosi tootmises, on kõrge hinnaga, teatas Leedu rahvusringhääling LRT. Samuti teatas täna oma tegevuse ajutisest seiskamisest Suurbritaania üks suurimaid väetisetootjaid CF Fertilisers UK.