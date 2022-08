Venemaa kivisöe eksport meritsi on ELi keelu tõttu seiskunud

Kuigi Venemaa söekaevandajad hakkasid juba ammu enne keelu jõustumist koguseid Aasiasse ümber suunama, kindlustavad laevaomanikud oma riskid tavaliselt suuremate teenusepakkujate juures, kes ei saa enam sellist eksporti katta. Ettevõtted kaaluvad muid võimalusi, kuid need on kulukad ja nende rakendamine võtab aega, ütlesid allikad, mis viib söe hinnad veelgi kõrgemale.

Venemaa on üks maailma kolmest suurimast kivisöe eksportijast, kelle kontrolli all on umbes 17 protsenti ülemaailmsetest saadetistest. Söetööstus moodustab siiski ainult umbes protsendi Venemaa majandusest.

Kuna Venemaa on suunanud oma söe ümber Aasiasse, sealhulgas Indiasse, on suureksportijad, nagu Austraalia, asendanud Venemaa Euroopa mahud. See on soodustanud hindade tõusu, mis on viimase aasta jooksul juba kümnekordselt tõusnud.