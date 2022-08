Twitteri endine turvajuht süüdistab ettevõtet vassimises

Paljastus võib mõjutada Twitteri ja Elon Muski vaidlust. Maailma rikkaim mees Musk on soovinud oma 44 miljardi dollari suuruse Twitteri tehingu ära jätta ja selle peamiseks põhjuseks on just rämpskontode arv.

Musk ja Twitter on olnud eriarvamusel selle üle, kui paljud sotsiaalmeediaplatvormi kontod on liba- ja rämpskontod. Muski hinnangul pole Twitteri esitatud andmed taoliste kontode kohta usaldusväärsed. Juristid tõid välja, et Musk on üritanud teavet saada pea kaks kuud järjest.