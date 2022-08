Viimase 500 aasta rängim põud räsib ligi kolmandikku Euroopast, lähiajal leevendust ei tule

Euroopa Komisjoni hinnangul võib praegune põud olla tõsiseim «vähemalt 500 aasta jooksul», vahendas Deutsche Welle. Viimati nähti sellist kuivust väidetavalt 1616. aastal.

«See on muidugi alles esmane hinnang ja me peame seda hooaja lõpus lõplike andmetega kinnitama,» ütles Bahrke Euroopa Komisjoni pressiesindaja Johannes Bahrke raportile viidates.

Aruande kohaselt ähvardab põud juba praegu 47 protsenti Euroopa põllumajandusmaast ja veel 17 protsenti on häireseisundis, sest nendes piirkondades on taimestik tõsises ohus. Põuahoiatuse saanud aladel on sel aastal sademete kogused 80 protsenti keskmisest väiksemad.

Vihma on nappinud juba selle aasta maist ning järjestikused kuumalained on mõjutanud jõgede voolutugevust ja veetaset. «Aasta algusest alates on paljusid Euroopa piirkondi mõjutanud tõsine põud veelgi laienenud ja süvenenud,» leiti aruandes.

Millised on põua tagajärjed Euroopas?

Kuivus on juba mõjutanud siseveetransporti, elektritootmist ja teatud põllukultuuride saaki Euroopas. Madal veetase on sundinud laevnike vähendama oma kaubamahte veeteedel. Vähenenud veevool mõjutab aga negatiivselt energiasektorit nii hüdroenergia tootmise kui ka teiste elektrijaamade jahutussüsteemide osas.

Põua tõttu on hakatud veekasutust piirama näiteks Hispaanias, Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal ja Suurbritannias. Hispaanias on reservuaarides vett 31 protsenti vähem, kui on kümne aasta keskmine tase ja Portugalis ei jätku vett piisavalt hüdroelektrijaamadele, sest varud on poole väiksemad kui keskmiselt.