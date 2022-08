Biden teatas kolme miljardi dollari suurusest abipaketist Ukrainale

Tema sõnul aitab see Ukrainal hankida õhutõrjesüsteeme, suurtükisüsteeme ja laskemoona, mehitamata lennusüsteeme vastutegevuseks ning radareid, mis aitavad tagada, et Kiiev suudab end kaitsta pikemaajaliselt.

Eraldist saab kasutada koheste sõjakulutuste jaoks, seal hulgas varude ja relvastuse hangeteks ning see seisab eraldi presidendiinstitutsiooni volitustest (Presidential Drawdown Authority, PDA), mille alusel on Bidenil olnud võimalik lasta saata Ukrainale relvi ja laskemoona olemasolevatest USA sõjaväe varudest.

«Kuus kuud halastamatuid rünnakuid on vaid tugevdanud ukrainlaste uhkustunnet endi üle, oma riigi üle, ja nende 31 iseseisvusaasta üle,» sõnas ta. «Täna ja iga päev, seisame me koos ukraina rahvaga.»

Märgitakse, et see sõjalise abi pakett erineb eelmistest. Uue rahastuse eesmärk on suuresti aidata Ukrainal tugevdada oma kaitsevõimet keskmises ja pikas perspektiivis. Samas on varasemad paketid keskendunud Ukraina pakilisematele vajadustele relvade ja laskemoona järele.