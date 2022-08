Kooliaasta toetust saavad nüüd ka gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilased

Koolilaste ema Kaja Pirnpuu sõnul vajab kooliaasta alguses tuge iga pere. «Koolitoetust vajab praegu iga laps,» rääkis Pirnpuu. «Ma usun, et valdaval enamusel peredest on uue toetuse üle hea meel. Eriti praeguses olukorras, kus koolitarvete hinnadki tublisti tõusmas. Hinnatõusus kulub paraku peredel ka olme peale senisest rohkem ning toetus on igati abiks.»

Tallinn on siiani maksnud toetust vaid esimesse klassi minevatele lastele, kuid kooliaasta algus tähendab peredele täiendavat koormust – ükskõik, kui vanad kooli minevad lapsed ka on. Eriti juhul, kui peres on mitu kooliealist last. Uudne toetus on 50 euro suurune ja seda on võimalus saada algavast õppeaastast põhikooli, gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilastel.

Koolitarvete hinnad on märgatavalt tõusnud

Abilinnapea Betina Beškina sõnul on uus toetus mõeldud paljuski elukalliduse tõusu korvamiseks.

«Uus toetus on mõeldud lastele alates teisest klassist, samuti kutsekoolides õppivatele noortele,» ütles Beškina. «Teame, et kooliaasta alguses on peredel väljaminekud väga suured, eriti kui koolis käib mitu last.»

Koolitarvete hinnad on tõusnud olenevalt tootest üle 40 protsendi. Näiteks maksis joonlaud eelmisel aastal 25 senti, praegu on see soodushinnaga 45 senti. Tindipliiats maksis eelmisel aastal 1,59 eurot ja sel aastal saab selle soodushinnaga 2,49 eurot.

Paberikauba hinnatõus on olnud 20-25 protsenti, mis on seotud tooraine ja energia hinnatõusuga. Koolikottide sisseostuhinnad poodidesse on tõusnud keskmiselt 15 protsenti.