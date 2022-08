Kõrge kütusehind on pannud inimesi ühistransporti kasutama

Küsimusele kuidas mõjutab Lux Expressi hinnangul kaugliinide turgu osade Taisto Liinide kaugliinide sulgemine, leidis Roos, et Taisto Liinide ja Taisto Ekspressi teenindatavate kaugbussiliinide maht oli aasta aastalt languses ning nende turult lahkumisega olulist vaakumit ei teki. «Tajutavam veomahtude vähenemine leiab nende kõrvale jäämisega aset Tallinna–Pärnu liinil, kuid Taisto ettevõtted on enda turult lahkumise sättinud oskuslikult ajale, mil suvine tippnõudlus on teenindatud ning Tallinna–Pärnu reisijate arv langeb märgatavalt,» lisas ta.

Roos usub, et see aitab teistel Tallinna–Pärnu ühendusi teenindavatel vedajatel eelseisvat madalhooaega kergemini üle elada ja väljumiste arvu vähendamisi vältida.

Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul on samuti kütusehinna tõus pannud inimesi rohkem ühistransporti kasutama. «Kütuse hinnatõus on pannud inimesi rohkem ühistransporti kasutama, kuid täiel määral see kütuse hinna kallinemist ei kompenseeri,» ütles Mändla BNS-ile.

Ta lisas, et annavad koos teiste bussiettevõtetega panuse ühistranspordi sektori arendamiseks, et muuta see inimeste eelistatuimaks liikumisviisiks. «Võimalik, et see toob kaasa ka muutusi vedajate leeris, aga seda on tänases keerulises majanduslikus kontekstis keeruline prognoosida,» nentis ta.

Tulenevalt sõitjate vajadusest on Go Bus muutnud ka Valga–Viljandi–Tallinna bussiliini sõiduplaani ning käivitanud sealjuures uue liini Pärnu–Tallinna suunal.

Esmaspäevast, 22. augustist lõpetas Taisto Liinid majandusliku mittetasuvuse tõttu 15 Tallinna–Pärnu ja Tallinna–Paide–Viljandi–Valga marsruutidel sõitva kaugliini teenindamise, 16. augustil lõpetati ka Tartu–Viljandi–Pärnu liin. Ettevõte jätkab Võru–Tartu ja Võru–Tallinna bussiliinidel. Käigus ei ole enam 20 väljumist päevas.