Swedbanki prognoos: majandus tõmbab pidurit, hinnad kerkivad palkadest kaks korda kiiremini

«Eelmise majandusprognoosi tegime aprilli alguses. Selle ajaga on palju muutunud. Majanduskasv on tugeva löögi saanud ja hinnad kasvavad kiiresti. Kui võrdleme aprillikuist majandusprognoosi praegusega, siis järgmise aasta majandusväljavaade on selle ajaga oluliselt halvenenud. Maailma kaubandusmahu kasv on aeglustunud: näiteks USA ja euroala üldine ostujuhtide indeks näitab seda, et mõlemates kohtades on majandusaktiivsus vähenenud ning SKP on langusesse läinud,» tõdeb Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Lisaks nendib Mertsina, et ekspordi võimalused järgmisel aastal on halvemad kui sellel ja eelmisel aastal ning see mõjutab Eesti majanduskasvu väljavaadet oluliselt. «Eesti päritolu kaupade ekspordi turuosa hakkas üsna jõudsalt kasvama 2016. aastal ning eriti kiiresti tõusis see 2020. aastal. Eelmisest aastast on see osakaal taas langustrendis, mis tähendab seda, et meie ettevõtete ekspordi konkurentsivõime on euroalal nõrgenenud,» räägib Tõnu Mertsina. Pinged tarneahelates on aga Mertsina sõnul leevenenud. «Pinged tarneahelates ei ole kaugeltki enam sellel tasemel, nagu olid paar aastat tagasi.»

Töötleva tööstuse ja jaekaubanduse müügimaht on läinud langusesse, samuti on halvenenud Eesti päritolu kaupade ekspordi maht. Töötleva tööstuse tootjahinnad võrreldes meie suurimate kaubanduspartneritega on viimase kolme aasta jooksul kasvanud stabiilselt ning ületavad Lätit, Leedut ja Saksamaad, selgub Swedbanki majandusprognoosist.

Keskpangad karmistavad rahapoliitikat