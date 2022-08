Eestimaalaste toetus väikese tuumajaama plaanile tõusis rekordkõrgele

«Võrreldes käesoleva aasta jaanuaris tehtud küsitluse tulemustega on kasvanud tugevate pooldajate osakaal, samas kui seisukohata ja vastu olevate inimeste osakaal on jätkuvalt langenud. Inimeste seisukohti energiaküsimustes on tänavu teravalt mõjutanud valulik energiakandjate hinnatõus ja varustuskindluse tagamisega seotud küsimused, mis peegelduvad ka uuringu tulemustes,» sõnas Fermi Energia kommunikatsioonijuht Mihkel Loide.