Saksa Rostocki sadamasse jõudis 1200 tonni Ukraina maisi

Maisirong oli teel umbes kaheksa päeva, mis hõlmas ka põllumajandussaaduste ümberlaadimise Ukraina-Poola piiril, misjärel toimetas DB Cargo kauba Rostocki, kus mais laaditi ümber sadamaaita. Väljaanne selgitab, et mullune mais on heas seisukorras.

Täpsustatakse, et rongide saabumist koordineerib Ratzeburgi BAT Agrar (Saksamaa). Kuhu Rostocki sadamasse saabunud põllumajandussaadused järgmisena lähevad, ei ole veel teada.

Venemaa kallaletungi tõttu on Ukrainas paljud kohaliku põllumajanduse eksporditeed muutunud raskeks või võimatuks, kuid vastavalt kokkuleppele on sel kuul taas alanud Musta mere eksport.

Saksamaa transpordiministeeriumi parlamendisekretär Michael Theurer ütles, et Saksamaa on kohustatud taitama kaasa Ukrainast 20 miljoni tonni vilja väljavedamisele, et vältida nälga planeedil.