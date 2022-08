Paldiski LNG-terminalis algas betoonivalu

«Kogenud mehed ja eritehnika ning nädalaga muulil 125 betooniveokit ja avamerel 1000 m3 betoonivalu – sellist mahtu ja tempot Eesti sadamaehituse ajaloos ei tea. Tuleb kõvasti pingutada, et graafikus püsida, loodame, et ilma hoiab ja et lisaks meestele ka tehnika vastu peab,» märkis Pakrineeme Sadama OÜ ehitusjuht Reedik Raudla.

«Samuti on eriline valatav betoon – laborandid on näinud vaeva selle pumbatavaks muutmisel ja õige kvaliteedi saavutamisel. Mahtudest rääkimata – võrdluseks, et ainuüksi sel nädalal valame mahu, mis on ligi pool meie betoneeritud Haabersti viadukti betoonimahust. Ja kui arvestame, et haalamiskai betoonimaht ulatub üle 8000 m3, siis on see ca viiendiku võrra suurem kui 2014. aastal meie osalusel valminud Tallinna Sadama kruiisilaevade kai betoonimaht, mida valasime kümme kuud,» tähendas Mere.