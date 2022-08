Joakim Helenius kritiseerib valitsuse pakutud energiakriisi lahendusi

«Olgem ausad. Valitsus ei ole seni suutnud avalikkusele veenvalt selgitada isegi seda, miks meil on võrreldes teiste riikidega nii kõrged elektrihinnad või kuidas need meie majandust kahjustada võivad, rääkimata sellest, mida ta kavatseb majanduse kaitsmiseks ette võtta. Praeguseks on ainult lahenduseks välja toodud kodumajapidamistele universaalteenus, mis põhimõtteliselt on liikuva hinnalae kehtestamine, mis on enam-vähem kopeeritud sellest, mida mõned teised palju rikkamad Euroopa Liidu liikmed on teinud. See on aga väga kulukas ja ebaefektiivne viis majandust toetada,» märkis Helenius.