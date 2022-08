Terase hind on aastaga pea kolmandiku võrra odavnenud

Ka värviliste metallide hinnamuutused on olnud marginaalsed. Alumiiniumi turg on stabiliseerumas ning nõudlus on taastumas. Hiina metallitööstused on energia saadavuse osas päris keerulises seisus. «Nõudlus nende toodetele on olemas, aga üsna piiratud energia kättesaadavus seab tööstused väga keerulisse olukorda,» rääkis Kollamaa. «Positiivne on see, et Hiina valitsus langetas nädala alguses laenuintresse eesmärgiga turgutada jahtuvat majandust ning elavdada ka ehitussektorit.»