Saku Õlletehas hakkas elektrit tootma

Päikesepargil on võimsust 1,4 MW ja katusepinda, millel päikesepark laiub ca 16 200 ruutmeetrit. Õlletehase katusel asuva päikesejaama rohelise elektrienergia tootlus on aastas 1,1 GWh, mis katab edaspidi õlletarbimise kõrgperioodil, jaama täisvõimsusel töötamisel, kolmandiku tehase elektrivajadusest. Paneele on katusel üle 3500.

«Päikesepargi rajamine on Saku Õlletehase jaoks märgilise tähtsusega – see on osa meie teekonnast väiksema keskkonnajalajälje suunal. Kuid mis siin salata, eks sõda Ukrainas on taastuvenergia kasutamise ka teise nurga alt aktuaalseks muutnud. Nii nagu paljud teised ettevõtted, mõtleme ka meie veelgi enam nö energia-alasele sõltumatusele, ehk sellele, kuidas toota võimalikult palju meile vajalikust elektrist ise,» rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.