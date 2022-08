Kolmandik eestimaalasi plaanib lähiajal Ikeat külastada

Samas on palju inimesi, kes praegu poodi minna ei plaani. «Ikea pood tõmbab praegu rohkem Põhja- ja Kesk-Eesti elanikke, teistele jääb ta asukoha mõttes kaugeks. Uurisime ka sisustuspoodide tuntust ning selgus, et Eesti elanike jaoks on kõige tuntum sisustuspood hoopis Jysk. Paljud põhjendasid Ikea mittekülastamist ka vajaduse puudumisega – sobiv mööbel ja sisekujundus on juba olemas,» selgitas Karolin.