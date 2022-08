Vaata, kui kallilt elektrifirmad täna fikseeritud hinnaga elektripakette müüvad

Võrreldes elektri tänase keskmise börsihinnaga, mis on 65,7 senti kilovatt-tunni eest, on sääst keskmiselt 47,7 senti tunnis.

Tähtajatult fikseeritud hinnaga elekter on kallim ja selle eest küsitakse keskmiselt 10 senti kilovatt-tunni eest rohkem. Nii ulatub elektri keskmine hind tähtajatus fikseeritud hinnaga lepingus 28.07 sendini kilovatt-tunni eest. Sellist paketti pakub Elektrum. Ka Eesti Energial on tähtajatu fikseeritud hinnaga pakett, kuid nende hind on kallim: 32,18 senti kilovatt-tunni eest. Nendel pakettidel puudub lepingu lõpetamise tasu ja paketti saab igal ajal tasuta vahetada.

Alexela rohelise elektri eest tuleb mõned eurod kuus rohkem välja käia, kuid sisulist vahet seal ei ole - kuu elektrikulu oleks keskmiselt 183 eurot, kuid arvestada tuleb lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasuga, kui see on lepingus.

Kalleim fikseeritud hinnaga pakett eramaja omanikele tänasel päeval on Eesti Energia Kindel **, kus keskmine kilovatt-tunni hind on 32,55 senti. Selles paketis on roheline elekter, kuid puudub lepingu katkestamise tasu. Lepingu periood on ka lühem ja seda saab sõlmida 36 kuuks.