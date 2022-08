Yandex müüb oma meediaettevõtted VK-le

Venemaa suurim tehnoloogiaettevõte Yandex on müünud oma uudisteagregaatori, blogiplatvormi ja kodulehe pärast seda, kui teda on kritiseeritud Kremli narratiivide toetamise eest seoses sissetungiga Ukrainasse, vahendab Financial Times.

Teisipäeval teatavaks tehtud tehing annab Kremlile tegelikult veelgi suurema kontrolli venelaste juurdepääsu üle teabele, vabastades Yandexi samal ajal oma kõige probleemsematest varadest.

Riigi kontrolli all olev sotsiaalmeedia hiiglane VK võtab üle Yandexi meediavarad ja saab vastutasuks toidu kättetoimetamise rakenduse Delivery Clubi.

Yandex ütles teatas, et tema juhtkond on «jõudnud järeldusele, et ettevõtte aktsionäride huve teenib kõige paremini strateegiline väljumine oma meediaettevõtetest».