Rahandusministeerium: suurem maksulaekumine toob palga- ja pensionilisa

Peamiselt hindade tõusu tõttu on riigi maksulaekumised väga tugevad. Lisaraha annab võimaluse tõsta märkimisväärselt pensione ja suurendada maksuvaba tulu. Vastukaaluks aga jätkub hinnaralli.

See, et prognoosi kõigest mõne kuuga niivõrd tugevalt korrigeeriti, on viimase paari aastakümne jooksul esmakordne ja näitab, kuivõrd kiiresti praegu majanduses muutused toimuvad.