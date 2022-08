Scholz: Kanada LNG võib olla võtmetähtsusega Saksamaa üleminekul Venemaa gaasilt

«Kuna Saksamaa eemaldub kiires tempos Venemaa energiast, on Kanada meie jaoks ideaalne koostööpartner,» ütles Scholz Torontos toimunud Saksa-Kanada majanduskonverentsil. «Praegu tähendab see meie LNG impordi suurendamist. Me loodame, et Kanada LNG mängib selles olulist rolli.»