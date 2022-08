Ühele osale kümme soovijat: lennunduse äge võitlus varuosade pärast

Probleem oli tõsine juba tükk aega enne sõja puhkemist, kuid nüüd on võitlus varuosade pärast oluliselt teravnenud, tõdes Žilkin, lisades, et täna pretendeerib igale varuosale kümme lennufirmat. «Tagavaraosade varud haihtuvad ning turul saavad olemasolevaid need lennufirmad, kes pakuvad kõrgemat hinda või paremaid lepingutingimusi,» rääkis Žilkin.