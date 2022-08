Euroala majandus kahanes inflatsiooni mõjul taas

Tootmine oli languses juba eelmisel kuul, aga nüüd on langus levinud ka teenustele, seal hulgas turismile, mis on aidanud mõne Euroopa Liidu majanduse suve jooksul järje peale.

«Elamiskulude surve tähendab, et teenustesektori taastumine pärast pandeemiapiirangute tühistamist on hääbunud,» Andrew Harker S&P Global Market Intelligence'ist.

Ta tõdes, et inflatsiooniolukorra leevenemine on jäänud liiga hiljaks, et nõudlust arvestatavalt toetada.