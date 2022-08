Venemaa küsis Hiinalt eelarveaugu lappimiseks jüaane

Venemaa alustas jüaanivõlakirjade projekti pärast Krimmi okupeerimist, kui suhted lääneriikidega halvenesid. Kuni kuue miljardi jüaani (varasema kursi järgi kuni ühe miljardi dollari) mahus emissiooni planeeriti algselt 2016. aastaks, hiljem lükati see 2017. aastale. 2019. aasta märtsis tunnistas toonane rahandusminister Sergei Stortšak, et hiinlastega läbirääkimistes ei ole edu saavutatud. Komistuskiviks sai asjaolu, et Venemaa valitsus peab võlakirju müüma Moskva börsil ning Venemaa seadustele tuginedes, et kaasatud raha riiki jääks. See aga läheb Pekingi poliitikaga vastuollu. Nimelt saavad välismaised laenajad jüaanides laenata vaid nii, et võlakirju müüakse Hiina turul ning raha riigist väljaviimiseks on tarvis eriluba. Kaheksa aastat väldanud katsed seda luba saada, ei ole edu toonud. Ametnikud aga usuvad, et seekord on kõik teisiti ning Vedomosti allika sõnul suudetakse 1–2 aasta jooksul kokkuleppele jõuda.