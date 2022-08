Raha liigub riigi kaukasse: ministeerium loodab inflatsiooni toel ligi miljardit maksutulu

Inflatsioon hoiab maksukoormuse stabiilsena

Maksutulude kasvule vaatamata püsib maksukoormus stabiilsena ning on peamiselt tingitud just kõrge inflatsiooni tõttu suurenenud käibemaksutulust ja läbi palgakasvu ootuste kerkinud tööjõumaksutulust. Nii tänavu kui ka järgneva nelja aasta vältel peaks maksukoormus jääma pisut alla 33 protsendi.

Maksutulu kasutus on osaliselt määratud seadustega. Kindlaksmääratud kasutusega maksutulu on tänavusest 880-miljonisest lisalaekumisest 389 miljonit, 491 miljonit on sihtotstarbeta maksutulu. Prognoosi kohaselt tuleval aastal laekuvast ligi 1,2 miljardist on sihtotstarbeta maksutulu 621 miljonit ning kindlaksmääratud kasutusega 594 miljonit eurot.