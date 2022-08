Seakasvataja: tootmine kasumit ei anna ja iga kulu loob kahjumit juurde

Saidafarmi juht Juhan Särgava rääkis, et rekordiliselt kõrge börsihinnaga elekter oleks nende farmi jaoks olnud ilmselgelt kahjumlik valik. «Olukord on juba nii kurioosne, et olime eile sunnitud kasutusele võtma diisliküttel toimiva elektrigeneraatori, et loomad laudas hätta ei jääks ja meierei poolel tootmisprotsessid ei katkeks,» vahendas Särgava juhtunut. «Täna helistasin koostööpartnerile, kellelt oleme ikka kuivkülmutatud juustu tellinud ja selgus, et nad olid sunnitud oma töötajad kalli ja ettearvamatu elektrihinna tõttu koondama. Mu süda pidi seisma jääma seda kuuldes,» kurvastas Särgava.

Lääne-Virumaa seakasvataja Ermo Sepp tõdes, et loomakasvatuses on ülioluliseks faktoriks just elekter. «Igapäevane loomade söötmine ja heaolu tagamine baseerub just elektrienergial – alates automaatika peal toimivatest söödaplatsidest või valgustuse ja õige temperatuuri tagamisest seafarmis ning üliolulisest ventilatsioonist. Farmide ventilatsiooni tagamine on kriitilise tähtsusega just praeguse kuumalaine olukorras,» loetles Sepp esmaseid vajadusi. «Praegu on hetk, kus tootmine kasumit ei anna ja iga kulu loob kahjumit juurde,» lisas ta.