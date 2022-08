Kaks diivanvoodit, mis on võitnud Eesti kodusisustajate südamed

Ruumikas ent õhuline FOLD ning kompaktne ja kergelt avatav BOB on kaks kodumaist diivanvoodit, mis enda läbikaalutud ja meeldiva disainiga on paljude eestlaste ning ka põhjanaabrite kodudesse tee leidnud. Diivanvoodi loomine on disaineritele suur väljakutse, ei ole lihtne luua midagi, mis oleks otstarbekas mitmeks erinevaks puhuks. Antud juhul mugavaks istumiseks ning magusaks uneks -ning kõige selle juures võiks üks diivanvoodi ka kiiduväärt välimusega olla!

Enamik diivanvoodeid mis tänasel päeval leiab on veidi rohmakad ning kesiste proportsioonidega, tihti ka ilma jalgadeta maani disainiga. Vaadates aga Oot-Oot Stuudio FOLDi, näeb see esialgu välja justkui klassikaline kolmekohaline diivan. Lisaväärtust pakuvad kõrged jalad, mis muudavad diivani õhuliseks ning annavad seeläbi ka ruumi avarust, sest nähtav põrandapind jätkub ka diivani all. Lisaks on kõrged jalad ideaalsed robottolmuimeja kasutajatele, väike abimees mahub tegutsema ka diivani alla. Nii BOB kui FOLD on disainitud nii, et need oleks vaadeldavad 360 kraadi -nii saab vajadusel paigutada diivanid ka keset ruumi, näiteks avatud köögi ja elutoa vahele.