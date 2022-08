Riik annab ettevõtetele digipöörde toetuseks 58 miljonit

Järvan tõi välja, et Eestis on enam kui 7000 töötleva tööstuse ettevõtet, kus töötab kokku üle 120 000 inimese. «Töötlev tööstus on Eesti majanduse oluline vedur. Sektoris tegutsevate ettevõtete tööprotsesside automatiseerimine ja digitaliseerimine toetab nende lisandväärtuse kasvu, võimaldab teha tööd targemalt, luua kõrgepalgalisi töökohti ning seeläbi parendada kohalike inimeste elujärge,» ütles Järvan. Ta rõhutas, et globaalne konkurents üha kasvab ja Eesti töötleva tööstuse ettevõtetes valmivad juba täna tipptasemel tooted. Ometi nõuab järgmise arenguhüppe tegemine täiendavaid investeeringuid digipöördesse.