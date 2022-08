Lukoil ostis Moskva Spartaki jalgpalliklubi

Moskva Spartakil on tekkinud finantsprobleemid pärast seda, kui Venemaa tungis kevadel Ukrainasse – see tõi kaasa lääneriikide sanktsioonid ja isoleeris Venemaa äri- ja spordiringkonda ülejäänud maailmast.

Enam kui kaks aastakümmet Spartaki peasponsoriks olnud Lukoil teatas, et klubi 100% osaluse omandamine tähendab, et kauaaegne omanik ja president Leonid Fedun loobub kõigist oma juhtrollidest. Fedun astus juunis tagasi Lukoili asepresidendi kohalt. Miljardär ostis klubi 2004. aastal, kui see oli tõsistes finantsraskustes.