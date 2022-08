Eesti Energia: elektri börsihind on aprillist tõusnud ligi 4 korda

«Eelmisel nädalal oli Eesti hinnapiirkonna keskmine börsihind 422,61 eurot megavatt-tunnist, mis on 19,47 protsenti kõrgem üle-eelmise nädala börsihinnast,» märkis Miller pressiteates ning tõi välja, et nädala soodsaim börsihind oli 21. augusti varahommikul, mil elektrihind oli nelja tunni jooksul nullilähedane.

17. augustil kella 18–19 oli Eesti, Läti ja Leedu hinnapiirkonnas elektri börsihind aga 4000 eurot megavatt-tunnist. Strateeg selgitas, et 4000 eurot on börsi maksimumhind, mis tekib automaatselt, kui tootmist ei ole piisavalt, et tarbimist katta.