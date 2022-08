OTSEPILT JA -BLOGI ⟩ Rahandusministeeriumi värske prognoos: seis on parem kui kartsime

Viimatises, aprillis avaldatud kevadises majandusprognoosis hindas rahandusministeerium Eesti sisemajanduse kogutoodangu (SKT) reaallanguseks 2022. aastal 1 protsenti. Sõjaga seotud majandusmõju on rahandusministeeriumi kinnitusel suvekuudel osutunud siiski kardetust väiksemaks ja Eesti ettevõtted on sanktsioonide ja tarneraskustega kohanenud paremini kui kevadel arvati.. Samuti on majandusele tuge andmas sõjamõju leevendav lisaeelarve. Seetõttu on värskes majandusprognoosis kasvuhinnangut mõnevõrra tõstetud ning selleks aastaks ootab rahandusministeerium 1 protsendi suurust reaalse sisemajanduse kogutoodangu kasvu.