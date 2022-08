Stokker: Valvoline'i omandamine Aramco poolt on Batlikumi turule hea

Augusti alguses teatas Saudi Araabia naftaettevõte Aramco aktsiate ostulepingu sõlmimisest Valvoline Inc. üleilmse tooteäri Valvoline Global Products omandamiseks 2,65 miljardi USA dollari eest. Lajal usub, et nii suure naftafirma nagu Aramco ja Valvoline jõudude ühendamine soodustab konkurentsi.

Kuna Aramco strateegiasuund on turuliidri positsioon, siis loodab Lajal, et klientidele tähendab see stabiilset varustuskindlust ja konkurentsis toodete hindasid. «Kui kiired on muutused, seda näitab aeg. Ma usun, et juba uuel aastal saame serveerida uue sünergia esimesi viljasid,» lisas ta.