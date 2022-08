Hoop ühistranspordile ⟩ Taisto Liinid lõpetas enamuse kaugliinide teenindamise

Taisto Liinide juhataja Taisto-Taimo Kängsepa sõnul on liinivedu viimasest kahest koroonatalvest räsitud ja on näha, et kolmas talv parem ei tule. «Bussinduses loevad tegevusmahud ja kunagiste mahtude taastumisele ei saa panustada. Vahepeal on maailm ja inimeste harjumused muutunud,» kommenteeris Kängsepp pressiteates. Ta märkis ka, et diislikütuse hind on vähemalt kaks korda kallim kui kaks suve tagasi.