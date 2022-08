Jurist selgitab: kuidas tuleb töötajat ületunnitöö tegemisest teavitada ja palju tuleb maksta

Ületunnitööks on üle aja töötamine, mida üldjuhul tehakse poolte kokkuleppel või tööandja ühepoolsel nõudmisel, kui see on põhjendatud erakorralise ja ajutise olukorraga, mistõttu on vajalik töötaja viivitamatu panus.

Seaduse esimeseks eelduseks on, et ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga, aga ei ole sätestatud, millal seda hüvitama peab. Kuid kuna sellise hüvitamise eesmärk on kompenseerida kaduma läinud puhkeaeg, siis tuleks see leida võimalikult ruttu pärast ületundide tegemist. Summeeritud tööaja arvestuse korral selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpul ning neid on võimalik vaba ajaga hüvitada järgmise arvestusperioodi jooksul.