Kunstniku loodud teekann või taldrik on ajatu kingitus

Serviisi loomine on pikk protsess ja tihti saab uus kollektsioon alguse näituselt. «Kui tekib tunne, et näituseks loodu võiks jõuda suuremale serviisile, algab tootmise paikapanemine ja see kestab kaua. Mõnikord võib selguda, et eset polegi võimalik sellisena toota, sest see, mis on võimalik ateljees, pole tehtav tehases, ja vastupidi,» räägib Liisu. «Nõude tootmisel on minu eesmärk, et need oleksid aastakümneid tootmises, nii et kui mõni serviisi osa lähebki katki, leiad sellele sarnaste toodete hulgast asenduse.» Uusi tooteid tuleb juurde aeglaselt, järgides slow fashion'i põhimõtteid, aga Liisu loodab, et tema loomingust leiavad endale midagi meelepärast väga erinevad inimesed.