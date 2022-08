Rahatarkus: kuidas hinnatõusu ajal kulusid kokku hoida?

Vali mõistlik sideteenuste pakett ning väldi siduvaid lepinguid

Sideteenuste puhul tasub mõelda, kas valitud telefoni- ja internetipakett on kõige mõistlikum valik? Enne siduva lepingu sõlmimist tasub analüüsida, millised on teie või teie pere tarbimisharjumused ja võrrelda erinevaid teenusepakkujaid.

Hoia autokuludelt kokku

Üks suurem väljaminek praegu on fossiilkütus. Selleks, et kütusekulusid kokku hoida, saab paremini läbi mõelda oma sõite ning nende vajalikkust. Näiteks eraldi poes käimine, lastele lasteaeda järeleminek või autoga pesulas käimine tähendavad kõik edasi-tagasi sõidule minevat kütusekulu. Tasub hinnata, kas sõite saaks ühildada ning nii kütusekulusid vähendada.

Võta appi rakendused

Oluline on mõelda ka sellele, kuhu raha kulub ning kas kulutusi üle vaadates on võimalik rohkem eraldada säästudeks või investeeringuteks. Kulude kaardistamise juures võib abi leida ka tehnoloogiast ning kasutada näiteks raha säästmise rakendusi nagu Mint või Goodbudget. Rakenduste asemel võib kasutada ka klassikalist Exceli tabelit, mis aitab kulusid teadvustada ning põhjalikumalt kaaluda. Kiire ülevaate, kuhu raha kulub, saab ka pankade eelarvelahendustest.

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juhi Mari-Liis Jäägeri sõnul tasub pereliikmetega rahaasjad läbi arutada: millised ostud on ilmtingimata vajalikud ja mis on suurimad kulukohad. «Pange kirja, millised on vältimatud kulud ja kust saab harjumuste muutmisega kokku hoida või sootuks kulust loobuda. Kaotatud kulude arvelt on võimalik luua rahaline puhver, mis tagab turvatunde.»