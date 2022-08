Eestis on huvi elektriautode vastu järsult kasvanud

Elektriautode osakaal on viimastel aastatel uute autode kogumahust umbes kaks kuni neli protsenti, ent nii nagu mujal maailmas, on ka Balti riikides viimase poole aastaga toimunud oluline pööre. «Kuue kuuga müüdi Eestis, Lätis ja Leedus kokku üle 1400 elektriauto, neist Eestis ligi 400. Kasv on kiire, sest veel 2021. aastal müüdi sama ajaga Eestis 264 ning 2020. aastal 109 elektriautot,» tõi Soodla välja.