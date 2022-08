Spordiklubid kõrgetest energiahindadest: kui riik appi ei tule, jääme hätta

Kalev Spa loodab riigi toetusele

Kalev Spa Veekeskuse juhi Meeli Eelmaa sõnul ei ole võimalik veekeskuses elektrikasutust kuigi palju kokku hoida. «Kalevi Veekeskus on täielikult renoveeritud kolm aastat tagasi ning meie ventilatsiooniseadmed ja valdav osa tehnoloogiast on uus ja tõhus. Praegu on maja energiakasutus tohutult suur. Meie sisebassein ja võimsad atraktsioonid ei saa töötada vähendatud võimsusega, mistõttu energia hinnal on paratamatult väga suur mõju ka meie teenuse hinnale. Kahjuks ei ole meil võimalik tarbimist ajatada, sest kõige suurem rahvahulk meie majas on just õhtul, mil elektrihinnad on kõige kõrgemad.»

Eelmaa sõnul nad kaua enam riigi toetuseta vastu ei pea. «Loodame, et valitsus mõistab, kui keeruline on suure energia tarbimisega ettevõttel kiiresti kasvavaid energiakulusid katta. Siiralt loodame, et riik tuleb meile siinkohal appi ja et meil on võimalik kvaliteetseid spordi- ja terviseteenuseid pakkuda ka ebanormaalsete energiahindade tingimustes.»