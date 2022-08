«Mõistlik on aeg maha võtta» – Eestis külmutatakse ehitusprojekte

Pausile panek ei puuduta ainult väga suuri ja mainekaid projekte, igat masti ehituste lõpetamist lükatakse edasi üle kogu Eesti. Viljandi vallavalitsuse avalike suhete nõunik Martin Raid kinnitas, et vald on täheldanud hinnatõusu absoluutselt igal hankel ja objektil. «Mustla rahvamaja ventilatsioonisüsteemi ehitusel on hind tõusnud lausa poole võrra. Samuti on näiteks teetööd läinud 15–20 protsenti kallimaks,» tõi Raid esile.