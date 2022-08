Värske uuring: eestlastel jääb sääste aina vähemaks

IPF Digital Estonia tegevjuhi Kristi Saaremetsa sõnul kinnitas 45 protsenti 18–34-aastastest küsitluses osalenud eestlastest, et neil jääb peale kõikide kulude mahaarvamist raha alles, mida on 4 protsenti vähem kui mullu. Kolmandik Eesti vastajatest nentis aga, et neil on aasta varasemaga võrreldes halvem isiklik majanduslik olukord, teatas Teisisõnu: noorte seas suudab säästa vähem kui pool inimestest.

55–65-aastaste vastanute seast ütles 28 protsenti, et neil jääb igakuiselt raha alles, säästud puuduvad aga 15 protsendil selles vanuserühmas vastanutest. Seega elab 2/3 küsitlusele vastanutest peost suhu. Saaremetsa sõnul on olukord keerulisem Leedus, kus vaid 11 protsenti pensionäridest väitis, et neil jääb igal kuul raha alles, aga 50 protsenti Leedu meestest märkis, et on suutnud viimase 12 kuu jooksul raha kõrvale panna, Eestis ja Lätis vastavalt 42 protsenti 37 protsenti.

Saaremetsa sõnul muutub praegust inflatsioonimäära arvestades igakuiste kulude tasumise järel raha kogumine keerulisemaks. «Isegi valdkondades, kus palgad tõusevad, on harva võimalik inflatsioonile järele jõuda. Seetõttu on ilmne, et praegune olukord tekitab küsimusi, kuidas edasi,» nentis ta.