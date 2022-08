Rida riike tahab Eesti plaani põhja lasta

Neljapäevast hakkas Eestis kehtima Venemaa-vastane sanktsioon, millega piiratakse Venemaa kodanikele Eesti viisade väljastamist ning ei lubata Eestisse Venemaa kodanikke, kellel on Eesti väljastatud viisa ja kelle Eesti külastamise eesmärk on turism, äritegevus, sport või kultuur.

Selle mõttega on päri teised Balti riigid ja Soome, oma piirangutega on välja tulnud ka Poola ja Tšehhi. Kuid politico.eu andmetel on rida riike selle plaani vastu. Häälekaim vastane on Saksamaa, mille kantsler Olaf Scholz teatas, et tema ei poolda venelastele üle-Euroopalise reisipiirangu seadmist.