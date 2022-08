Kui kallis elekter läheb naabritele: kokkuhoiukursil Euroopas huugavad gaasijaamad

Saksamaa avastas, et hoolimata riiklikest gaasi-kokkuhoiuprogrammidest on riigi gaasielektrijaamad tootnud gaasist oluliselt rohkem elektrit kui aasta varem.

Sellepeale hakati uurima, kuidas see juhtuda sai: oli ju käsk, gaasi kokku hoida. Õige pea hakati näpuga naabrite peale näitama. Eksperdid arvavad, et põhjuseks on suurenenud nõudlus Prantsusmaal, sest viimane on olnud sunnitud vanu tuumaelektrijaamu sulgema. Teises kvartalis eksportis Saksamaa Prantsusmaale peaaegu 6 korda rohkem elektrit kui mullu. Elektrieksport Šveitsi kasvas enam kui kuus korda.