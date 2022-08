Fazer uurib rakkudest kasvatatud kakaod šokolaadi tulevikutoorainena

«Oleme inspireeritud välja töötama uusi meetodeid, et jätkata tarbijate ootuste ja soovide täitmist. Kuigi rakukultuuride näol on tegemist senisest erineva tooraineallikaga, jääb šokolaadi maitseelamus muutumatuks. Fazer on koostöös Soome Tehnoloogiliste Uuringute Keskusega (VTT) juba saanud esimesi edukaid rakukultuuri kakao tulemusi,» selgitas Fazeri maiustustetootearenduse asepresident Heli Anttila.

«Raku-põllumajandus tähendab põlluharimise asemel biotehnoloogilist tootmist, milleks kulub minimaalselt maad ja muid loodusressursse. Tootmine toimub bioreaktorites kontrollitud tingimustes. Rakkudest kasvatatud kakao on Euroopa Liidus uut tüüpi toit ja see vajab heakskiitu Euroopa Toiduohutusametilt,» selgitas uurimisrühma juht Heiko Rischer VTT-st.

Rischeri sõnul läheb aga aastaid, enne kui rakukultuurina kasvatatud kakao turule jõuab. «See on pikaajaline projekt, mis on suunatud tulevikku. Traditsioonilise kakao säästev majandamine täna on Fazeri esmane ja peamine prioriteet, kuid me tahame uurida ja teha uuendusi ka tuleviku jaoks. Rakkudest kasvatatud kakao on meie taldrikutest veel kaugel, kuid see pakub meile uudset lähenemisviisi säästva kakao hankimise väljakutsetele vastamiseks õiglases ja läbipaistvas väärtusahelas,» ütleb Annika Porr, Fazeri vanemlaborant.