Ministeerium õliühingule: dokumentidel kütuse päritolu nõudmine pole lahendus

«Ettepanekus pakutud vastavussertifikaat on teise funktsiooniga dokument, mille eesmärk vedelkütuse seaduse kohaselt on tagada kütuste vastavus keskkonna- ja kvaliteedinõuetele. Vastavussertifikaate väljastavatel laboritel puudub praegu pädevus, võimekus ja tõenäoliselt ka huvi kütuse päritolu väljaselgitamisega tegeleda. Erinevalt kütuse kvaliteedist, mis on laborianalüüsiga üheselt määratav, on kauba päritolu tuvastamine sellest täiesti erineva sisuga menetlus,» selgitas asekantsler.