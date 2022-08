Cleveron Mobility võtab kasutusele uue brändinime

Clevoni juhatuse esimees Arno Kütt sõnas, et ettevõtete jagunemisel sai kokku lepitud Cleveron Mobility brändinime muudatus aasta jooksul. Uus brändinimi kattub ka ettevõttes arendatava ja loodava isejuhtiva sõiduki tootenimega, mis kokkuvõttes aitab ettevõtte selgitusel ühtsemat ja loogilisemat brändi ehitada.

Esimene sõiduki mudel, mis loodi aastal 2018, kandis nime Lotte. Täna sõidab autoteedel ja veab pakke juba Clevoni kolmanda põlvkonna sõiduk Clevon 1. Ettevõttes käib igapäevaselt pidev tootearendus, et jõuda masstootmiseks küpse mudelini.

Lisaks toetab brändinimi Clevon ka ettevõtte ambitsioonikate plaanide elluviimist väljaspool Eestit. Tänaseks on teatatud koostööst nii DPD Eesti, DHL Express Estoniaga kui Leedu toidupoeketiga IKI koos nende viimase miili vedude partneriga Lastmile. Mitmed läbirääkimised on veel pooleli, kuid lähikuudel loodetakse mõned neist avalikustada. Lisaks brändinime uuenemisele muutuvad Clevoni sotsiaalmeedia kanalid ingliskeelseks, et viia ettevõtte sõnumeid laiema sihtgrupini.