MILLINE ON EESTI ENERGIA MÕISTLIK KASUM ⟩ Konkurentsiamet selgitab, kuidas kujuneb elektri universaalteenuse hind

Suurt huvi on tema sõnul alati tekitanud mõistlik kasum. «Kui räägime ameti poolt kooskõlastatavtest hindadest, siis üks põhimõte on see, et hinnas oleks tagatud põhjendatud tulukus,» kirjeldas Kasepalu.

Pikaajalise regulatsioonipraktika baasil on välja kujunenud, et kui ettevõtte põhjendatud tulukus ehk ärikasum ei ületa kaalutud keskmist kapitali hinda (inglise keeles – WACC – Weighted Average Cost of Capital), siis teenib ettevõte ka mõistlikkuse piires kasumit.

Samu põhimõtteid kasutatakse ka universaalteenuse osutamiseks müüdava elektrienergia tootmishinna kooskõlastamiseks. Senistel juhtudel jääb sooja- ja veetootjatel ning võrguettevõtjatel WACC 4,51-5,76 protsendi vahele.

«Elektritootjaid aga pole loomulikud monopolid. Kõikide loomulike monopolide puhul, ehk need kellele kohalduvad hinnaregulatsiooni kohustused, on meil WACC välja arvutatud ning seda kasutame hinna kooskõlastamisel,» märkis Kasepalu. «Universaalteenuse raames elektrienergia tootmisel kindlasti ei ole WACC-i suurus sama, vaid tõenäoliselt paar-kolm protsenti kõrgem. Täpsema arvutuse teeme siis, kui asjasse süvitsi läheme.»

Ta lisas, et kindlasti tekib tarbijal küsimus, et miks siis augustikuus juba ei saa hinda avaldada.

«Vastus on lihtne – hetkel on tegemist väga värske seaduseelnõuga ning et ettevõtjalt saaks midagi ametlikult nõuda, peab seadus olema jõustunud. Kuna tegemist on väga olulise seadusemuudatusega ning arvestades, et alates 01. oktoobrist soovitakse seda juba rakendada, on amet omalt poolt alustanud esimeste toimingutega. Lisaks oleme kavandamas kohtumisi Eesti Energia AS-ga, et juba täpsemalt edasised tegevused ja detailid paika saaks,» selgitas Kasepalu.